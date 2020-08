Schianto in moto nel foggiano, a Trivento comunità in lutto per la morte del sergente Fabrizio Ariola

A Trivento comunità in lutto per la morte del sergente dell’esercito Fabrizio Ariola, 38enne di Foggia, ma sposato con una donna del centro trignino. L’uomo era alla guida della sua moto tra Foggia e San Severo quando per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Violentissimo l’impatto contro il guardrail e inutili i soccorsi, è morto poco dopo lo schianto. Ariola lascia la moglie e due figli. Tanti i messaggi di cordoglio anche al suocero del sergente, il dirigente della Regione Molise Nicola Pavone. Tra questi anche quello del vicepresidente della Regione Vincenzo Cotugno.