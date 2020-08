È ufficialmente aperta la stagione 2020/2021 de La Molisana Magnolia Campobasso. Oggi ultimo giorno dei test fisici per le otto giocatrici che hanno già raggiunto il capoluogo molisano, alcune hanno osservato anche il periodo di quarantena. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo delle altre straniere. Il protocollo sanitario prevede l’accertamento sierologico e i test fisici per l’idoneità agonistica sotto lo stretto sguardo dello staff medico del team. Soddisfatto per quanto verificato il preparatore del team Gianni Colagiovanni. «Le ragazze hanno lavorato al meglio durante l’estate e questo è un segnale confortante in prospettiva. Il lavoro odierno ci sarà utile in prospettiva durante le fasi centrali della stagione per quella che sarà la gestione dei carichi complessivi». Oggi pomeriggio primo appuntamento al Pala Vazzieri per i fiori d’acciaio, ci sarà il primo contatto con la palla a spicchi. Da lunedì via alla preparazione vera e propria.