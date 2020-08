Sembrava tutto fatto per la chiusura della trattativa tra Vittorio Esposito ed il Campobasso. Il talento di San Martino in Pensilis nella serata di ieri, era in procinto di legarsi definitivamente ai colori rossoblu. Questa mattina una brusca frenata, con le parti che si stanno aggiornando per cercare di chiudere in modo positivo la trattativa. Dicevamo in questi giorni delle intenzioni dello staff tecnico del Campobasso di chiudere operazioni sul reparto offensivo. Esposito senza dubbio rientra nel novero di giocatori che si sposano al meglio con il 4-3-3 di Cudini, oltre ad avere la caratteristica di creare superiorità numerica negli ultimi metri. Il ritiro di Palena prosegue nel migliore dei modi, con una prima sgambata ufficiale in programma sabato contro il Delfino Pescara squadra di Eccellenza abruzzese. Infortunio per l’under Fabbriani che ha accusato un problema muscolare, mentre i giovani lupetti si stanno mettendo in buona luce nel ritiro in provincia di Chieti. Le conoscenze dello scorso anno come Pistillo, Martino, Della Ventura, Luisi e Tizzani, alcuni già in campo con la prima squadra nella passata stagione, altri presenti in panchina, più un altro ragazzo molisano precisamente Sasha Di Maio, due stagioni al Gambatesa in Eccellenza e ora la possibilità di poter entrare nel roster del Campobasso. Un Campobasso che punta in modo deciso anche sul prodotto locale, i giovani molisani che si stanno impegnando nel migliore dei modi per colpire in modo positivo il tecnico Cudini.

In alto Molise, precisamente ad Agnone, nella giornata di ieri la società ha incontrato diversi allenatori per decidere a chi affidare la panchina dei granata. Particolarmente produttivo l’incontro con Matteo Vullo che rientra nel novero dei papabili degli allenatori. La società si è riservata 48/72 ore di tempo per deliberare in modo definitivo. In questi giorni, tra oggi, domani o al massimo sabato i massimi vertici del calcio agnonese sceglieranno la guida tecnica per la stagione 2020/2021. Anche in considerazione dell’avvio della preparazione atletica, prevista per martedì o mercoledì della prossima settimana. La scelta del tecnico è il primo passo, senza dubbio quello più importante per indirizzare la stagione. Come detto in diverse circostanze, si preannuncia un’Olimpia Agnonese giovane con qualche senior di esperienza. La rosa va allestita quasi da zero, anche in tale ottica l’allenatore è fondamentale per portare al Civitelle qualche giocatore utile alla causa.

Il Vastogirardi, dopo aver messo a segno diversi colpi di mercato a livello di senior, è attivo sul fronte under. Mancano un portiere ed una mezz’ala in età di Lega per una copertura totale del pacchetto fuoriquota. Intanto la società ha programmato diverse amichevoli, si parte con il memorial Vincenzo Cosco a Santa Croce di Magliano, dove gli uomini di Prosperi giocheranno la prima gara stagionale contro la Turris, probabilmente mercoledì. Il memorial doveva disputarsi sabato, rinviato per il mancato nulla osta da parte della Figc Molise. A seguire già programmate altre due uscite, precisamente il 28 agosto contro il Gladiator ed il 6 settembre contro il Fasano.

A livello nazionale torna la preoccupazione legata ai contagi. Sono emerse le positività al Covid-19 dei componenti del Cagliari Filip Bradarić, Luca Ceppitelli e Alberto Cerri. I tre calciatori si trovano in isolamento domiciliare con il ritiro di Aritzo, comune in provincia di Nuoro, rimandato alle prossime settimane. Anche un giocatore della Roma è risultato positivo al Covid-19, il portiere Antonio Mirante. Tutti e quattro i giocatori sono asintomatici. In merito al calcio giocato, ieri seconda semifinale di Champions League. Bayern Monaco seconda finalista dopo il successo maturato contro il Lione. Stesso parziale dell’altra semifinale, secco 3 a 0. In rete per i bavaresi Gnabry con una doppietta, primo gol bellissimo, la chiusura nel finale del solito Robert Lewandowsky. Un record per i tedeschi che hanno vinto tutte le partite della competizione, dall’inizio della fase a gironi. Eguagliato il record del Milan che nel 92/93 vinse tutte le gare prima di perdere la finale contro il Marsiglia. Una francese nei corsi e ricorsi storici, come per il Bayern che domenica allo stadio Da Luz di Lisbona affronterà il Psg in una finalissima tutta da vivere.