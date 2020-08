Andate al mare? Incontrerete tantissima gente, conosciuta e non, compresi personaggi di assoluta notorietà. E’ quanto capitato lungo la battigia di limpide acque marine italiane -l a località è rimasta imprecisata- al Sindaco di Prata Sannita, Comune dell’alto Casertano a confine col Molise occidentale, Damiano De Rosa di Fratelli d’Italia. Il primo cittadino pratese si é imbattuto in un sorridente e rilassatissimo Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, in vacanza al mare dopo lo stressante finale di stagione causa covid ed ovviamente non ha perso l’occasione per un selfie, volentieri concesso dallo svedese, e per un rapido scambio di battute. “Fai un saluto al mio Comune ?”, ha chiesto l’amministratore campano, e Ibrahimovic disponibilissimo ed sorridente, “Certo … Saluto Prata Sannita”. Ancora il De Rosa mentre col cellulare riprendeva il tutto, “Vieni a giocare al Napoli, ti prego … !”. E Ibrahimovic ha continuato a sorridere, evidentemente soddisfatto dell’accoglienza ricevuta dallo sconosciuto interlocutore estivo. “Per il Napoli ci farà sapere”, ha commentato su Facebook De Rosa. Ma la soddisfazione maggiore era stata per il Sindaco campano che mai avrebbe immaginato di trascorrere le ferie assieme all’attaccante milanista.

Tonino Atella