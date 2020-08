Dalla Regione 1,9 mln di euro alle imprese di trasporto pubblico locale per i servizi prestati nel mese di luglio, ma “nonostante tutto Atm e Gtm disattendono gli impegni sulle retribuzioni assunti con l’assessore regionale ai Trasporti, Quintino Pallante”. E’ quanto denunciano in una nota i segretari regionali dei sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Faisa-Cisal e Ugl. Impegni che, a detta dei sindacalisti, “prevedevano sia il ripristino della puntualita’ e regolarita’ nel pagamento degli stipendi che l’anticipo delle somme che saranno erogate a titolo di ammortizzatore sociale dall’Inps”. Nello specifico le aziende, e’ spiegato nella nota, “si erano impegnate ad onorare il pagamento delle retribuzioni di luglio entro la ‘data convenzionale’ e non contrattuale del 12 agosto. Impegno bene o male onorato da tutte le imprese tranne – evidenziano le parti sociali – da Atm e Gtm. La prima ha infatti pagato le retribuzioni soltanto oggi e, da quanto ci risulta, esclusivamente nei confronti di coloro che come ogni mese hanno attivato l’usuale provvedimento del decreto ingiuntivo. Dalla retribuzione, peraltro, e anche qui contrariamente agli impegni assunti di fronte all’assessore Pallante, sono state sottratte e non integrate le somme attribuibili agli ammortizzatori sociali attivati nel mese di luglio”.