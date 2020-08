Il Festival “Rocciamorgia. Il Molise di mezzo tra arti e cultura” si è aperto con il tema “Incontri” e si è chiuso ieri sera, 18 agosto 2020, con un altro tema la “Generosità”, al primo certamente collegato. Ad introdurlo è stato il poeta e paesologo Franco Arminio, in coppia con il noto giornalista di Rai Tre, Domenico Iannacone. Sulla scalinata monumentale di san Nicola, a Trivento, le interessanti riflessioni sono cadute su un argomento, in particolare, la riscoperta e il rilancio dei piccoli centri, quel Molise di mezzo appunto, che anche le circostanze infauste, con protagonista la pandemia, stanno facendo riscoprire ed apprezzare. “La chiave di tutto è la generosità – con questa frase, Franco Arminio ha suggestionato la platea – oggi va riscritto la mappa dei valori, passando appunto per la generosità. La grazia che dobbiamo liberare è la generosità, i nostri amministratori assieme a tutti coloro che si vogliono impegnare per rilanciare i nostri territori devono essere innanzitutto generosi, capaci di spendersi per gli altri. I più grandi intellettuali – ha aggiunto Arminio – sono stati generosi. Le nostre comunità non devono essere comunità pozzanghera, ma comunità ruscello, dinamiche, in continuo riciclo di energie ed idee”. Spunti particolarmente interessanti, che hanno dato le conclusioni alla quarta edizione del festival Rocciamorgia, un evento che, caparbiamente, riaccende il dibattito nelle piazze di paesi sempre più spogli, dove diventa sempre più difficile confrontarsi, o meglio, richiamando il tema del festival, incontrarsi.