Sale anche in Molise la curva dei contagi da Coronavirus e come nel resto d’Italia si registrano focolai. Anche oggi registrati 5 nuovi positivi su 290 tamponi processati. Si tratta di 4 persone di Sant’Elia a Pianisti, di cui 3 provenienti da Lecco e un’anziana del paese. E’un gruppo familiare. Per l’anziana è stato necessario il ricovero al Cardarelli, nel riparto Malattie Infettive, che per diverso tempo è rimasto covid free. L’altro contagio riguarda una persona dell’Ucraina rientrata a Campobasso.

L’Asrem si è attivata immediatamente per ricostruire i contatti, effettuare i tamponi e circoscrivere il contagio.

“Come dimostra l’incremento di tamponi – ha detto il direttore generale dell’Azienda sanitaria Oreste Florenzano – siamo iper attivi. L’attenzione è sul fronte dei rientri da fuori regione e dall’estero. L’invito ai cittadini è quello di censirsi, per dare la possibilità di verificare e controllare, è importantissimo”.

In soli tre giorni sono state riscontrate 20 positività al Covid 19. Il 14 agosto le due persone di Campobasso di rientro dalla Grecia, poi una breve tregua e quindi di nuovo 9 positivi nel capoluogo riconducibili ai due; poi altri 6 contagi, due del cluster greco di Campobasso, altri due a Termoli, sempre rientrati dalla Grecia e due marocchini tornati a Forli del Sannio dal Marocco. Quindi i 5 delle ultime ore. Anche in Molise contagi legati a rientri dall’estero e da fuori regione.

Gli attualmente positivi salgono a 55. Un ricovero, dunque in malattie infettive al Cardarelli. I guariti restano 429. Il numero totale di tamponi processati dall’inizio dell’emergenza è 29488. Sono 93 i soggetti in isolamento.

L’invito è alla responsabilità, per tutti, per non vanificare gli sforzi fatti nei mesi precedenti, quelli critici. Il virus infatti circola. Occorre rispettare le regole per la sicurezza e tutte le disposizioni in vigiore, il distanziamento, indossare le mascherine evitare assembramenti.