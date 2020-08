Amichevole in programma per il Campobasso, o meglio in linea con le prerogative covid-19, allenamento congiunto con il Delfino Flacco Porto Pescara, squadra che parteciperà al campionato di Eccellenza abruzzese, sabato pomeriggio alle 17.00. Una sgambata utile a testare le gambe dei rossoblu, allo stadio Angeli di Palena, ovviamente a porte chiuse. Il ritiro in provincia di Chieti prosegue nel migliore dei modi, mister Cudini sta lavorando con lo zoccolo duro della rosa, i confermati più il nuovo arrivo Di Domenicantonio, sulle nozioni tattiche già impartite nella scorsa stagione. Il tecnico marchigiano attende i rinforzi dal calcio mercato per avere la rosa completa a disposizione. In tale ottica bisogna attendere ancora qualche giorno, ad esempio, per i prestiti degli under dalla Lega Pro bisogna attendere il 1 settembre. Una condizione che ovviamente allunga le tempistiche. In particolare nel campionato di serie D, il pacchetto dei fuoriquota è fondamentale per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ricordiamo i quattro under obbligatori saranno 1 classe 1999, 1 classe 2000, 1 classe 2001 e 1 classe 2002. Sicura la casella del portiere con la conferma di Raccichini, da valutare un altro portiere sempre fuoriquota, Vanzan rappresenta più di una certezza, il classe 99 è praticamente un senior a tutti gli effetti. In mediana Tenkorang del 2000 rappresenta una valida alternativa. Insomma la colonia dei ragazzi va completata. Senza dubbio sarà difficile sostituire Zammarchi, esterno offensivo, tra i migliori nella scorsa stagione nonostante la carta d’identità da fuoriquota. Poi i senior, l’attacco il reparto dove sono attese novità importanti. La società non ha ancora abbandonato l’idea del ripescaggio in Lega Pro, anche per questo motivo si temporeggia per quanto riguarda gli attaccanti. Da valutare la questione legata all’illecito sportivo tra Bitonto e Picerno. In caso di retrocessione di entrambe, il Foggia è pronto a prendere il posto del Bitonto, primo classificato nel girone H con un punto di vantaggio sui diavoli rossoneri. Mentre il Picerno potrebbe liberare un posto in Lega Pro. Abbiamo detto ieri le date, il 3 settembre la dead line per la presentazione di tutte le domande, per le squadre retrocesse dalla serie B e per quelle che vogliono presentare domanda di riammissione e ripescaggio. Detto questo, sul fronte mercato dovrebbero esserci novità al massimo nella prossima settimana.

In casa Olimpia Agnonese è il giorno del casting per quanto riguarda la guida tecnica. La società altomolisana ha in programma diversi incontri nella giornata odierna per definire la figura dell’allenatore. Una scelta importante, anche in considerazione dei piani societari. L’idea è quella di creare una rosa giovane, un azzeramento totale rispetto alla passata stagione. Gli ex giocatori granata (senior e buona parte degli under) si sono già accasati, dopo una stagione entusiasmante vissuta al Civitelle. Ora un nuovo progetto, un budget ridimensionato con l’obiettivo di portare a casa la salvezza. Non solo il colloquio con Matteo Vullo, giovane allenatore figlio d’arte, altri tre nomi nell’agenda odierna. Le consultazioni ed in seguito la scelta del trainer per il primo tassello ufficiale della nuova stagione.

Sul calcio europeo ieri sera la prima semifinale di Champions League è andata al Psg. Un successo netto e meritato, 3 a 0 al Lipsia grazie alle reti messe a segno da Marquinhos, dal “Fideo” Di Maria e dal terzino Bernat. Prima storica finale per i parigini, prima di quest’anno, il club si era sempre fermato al massimo ai quarti di finale negli ultimi 25 anni. Nel 1995 l’unica semifinale maturata, con la sconfitta ad opera del Milan. Quest’anno, sarà finale domenica, a Lisbona per la prima volta nella storia del club. In attesa della sfidante che verrà fuori questa sera dalla sfida tra Bayern Monaco e Lione.