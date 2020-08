Sono sempre più evidenti e impellenti i bisogni dei soggetti affetti dai disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie. “Nel territorio della provincia di Isernia – fa notare il presidente della quarta commissione consiliare della regione, Filomena Calenda – non esiste una struttura specializzata per la diagnosi e il trattamento dei disturbi connessi all’autismo. Nonostante un aumento di casi – spiega ancora la Calenda – la regione non ha mai pensato di realizzare un centro socio educativo che prendesse in carico tali soggetti. Le famiglie sono costrette a rivolgersi a presidi fuori dai confini provinciali e qualche volta anche extra regionali”. Per questo la Calenda ha esortato, con una nota inviata alla Regione e alle istituzioni competenti, risposte per le tante istanze che arrivano dal territorio.