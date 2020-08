Tufara, parte l’Anno Giubilare dedicato a San Giovanni Eremita: il 28 agosto l’apertura della Porta Santa

Share on Twitter

Il prossimo 28 agosto con l’apertura della Porta Santa a Tufara comincerà ufficialmente l’Anno Giubilare dedicato a San Giovanni Eremita, il primo santo molisano, nell’800esimo anniversario della sua canonizzazione. Tanti le iniziative in programma fino al prossimo anno. In curia a Campobasso la presentazione dell’evento.

Fu precursore dei diritti dei lavoratori, delle donne e dei bambini. San Giovanni Eremita naque a tufara nel 1084. Proprio il suo paese natale celebra ora l’anno giubilare. La canonizzazione avvenne il 28 agosto del 1221 e si svolse alla presenza dei vescovi di Montecorvino, Volutara Appula e Benevento. Monsignor Giancarlo Bregantini la sera del 28 agosto celebrerà la santa messa insieme all’arivescovo di Benevento, monsignor Accrocca e al vescovo emerito di Lucera monsignor Zerrillo. Tante le iniziative previste poi fino al prossimo anno per un evento sostenuto anche dalla Regione nell’ambito di “Turismo è Cultura”, Regione rappresentata in conferenza stampa dall’assessore Quintino Pallante. Tufara con questo anno giubiulare punta a valorizzare innanzi tutto i luoghi simbolo della vita del santo: la fontana del suo primo miracolo e la sua cata natia. I visitatori potranno rivivere i momenti più importanti della vita di san Giovanni Eremita anche grazie ad uno speciale casco 3D che li proietterà nel contesto dell’epoca. Tufara vuole così a valorizzare anche il borgo del paese e le sue belllezze come ha sottolineato il sindaco Gianni Di Iorio.