Termoli: stop alle auto. Il centro resta isola pedonale fino al 27 luglio

Il centro di Termoli resterà isola pedonale di sera fino al prossimo 27 agosto. Il Comune ha infatti deciso di prorogare l’ordinanza che era stata già emanata a fine luglio. Divieto di transito dunque dalle 20 alle 2, in corso Fratelli Brigida dall’intersezione con Corso Umberto I, in Corso Fratelli Brigida dall’intersezione con via Frentana, in via Aubry dall’intersezione con via Carlo del Croix, con interdizione della circolazione dalla rotatoria del porto con il traffico che viene fatto confluire in viale Marinai d’Italia e sul tratto di Corso Umberto I compreso tra Piazza Garibaldi e l’intersezione con Corso Nazionale.