Scuole e trasporti. Settantacinque autobus in più: è questa l’ipotesi al vaglio della Regione

Tra i tanti problemi che si profilano in vista della riapertura dell’anno scolastico, quello dei trasporti è certamente tra i principali da affrontare e risolvere. Le critictà emerse a seguito del periodo di isolamento, la possibilità di una recrudescenza del Covid-19 (come, purtroppo, il cluster greco dimostra) e gli atavici problemi che affliggono la rete del trasporto locale, hanno indotto il governo regionale a mettere in campo un piano straordinario di intervento. Settantacinque autobus in più per assicurare un eventuale doppio turno di traporti dalla periferia verso i principali centri della Regione in caso il governo nazionale decidesse di mantenere il meccanismo del distanziamento sociale.

Un impegno, quello annunciato dall’assessore ai trasporti, Quintino Pallante, che richiede necessariamente la partecipazione straordinaria, con risorse dedicate, da parte del Governo centrale.

Novità ci sono anche sul piano del trasporto ferroviario, in particolare lungo la linea Campobasso-Termoli sulla quale sono entrati in servizio due nuovi treni Minuetto che hanno sostituito il vecchio materiale rotabile che in occasione della riapertura della tratta aveva determinato una serie infinita di problemi. Le criticità complessive del sistema ferroviartio restano ma l’uso di due treni di nuova costruzione assicura condizioni di viaggio nettamente superuiori per che muove in direzione della costa. Anche su questo Pallante esprime un cauto ottimismo.

Con molta fatica il sistema regionale del trasporto pubblico comincia a riavviarsi. Il vero banco di prova, tuttavia, arriverà in occasione della riapertura delle scuole prevista per il prossimo 14 settembre. Garantire a tutti gli studenti la possibilità di raggiungere le scuole è un obiettivo che non può essere fallito.