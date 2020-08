I dati relativi al coronavirus in Molise con il bollettino diffuso dall’Asrem. Da registrare ancora sei nuovi positivi su 249 tamponi processati nelle ultime ore. Si tratta di due contagiati a Campobasso legati al cluster dei ragazzi rientrati dalla vacanza in Grecia; 2 positivi riscontrati a Termoli, anche in questo caso rientrati dalla Grecia il 14 agosto; 2 contagiati a Forli del Sannio che sono marocchini rientrati dal Marocco. L’Asrem ha sta conducendo le consuete indagini per risostruire i contatti e ha disposto le misure di isolamento. Salgono così a 50 gli attualmente positivi in Molise, tutti isolati a domicilio. Nessun ricoverato al Cardarelli. I guariti restano 428. Dall’inizio dell’emergenza processati 29198 tamponi