Basket Serie A1, La Molisana Campobasso via al raduno.

In un Pala Vazzieri off-limits ieri si è ritrovata la Molisana Magnolia Campobasso per iniziare una settimana di lavoro che poi porterà verso l’effettiva preparazione precampionato che prenderà il via lunedì 24 con diversi cicli di doppie sedute. Ad oggi otto giocatrici rossoblù presenti: Giorgia Amatori, Valentina Bonasia, Emilia Bove, Ashley Egwoh, Alessandra Falbo, Elisa Mancinelli e Sofia Marangoni, nonché l’ecuadoriana Blanca Quiñonez. Sono attese nei prossimi giorni l’argentina Carolina Sanchez e le statunitensi Julie Wojta e Samantha Ostarello che si aggregheranno in corsa, pronte ad essere a disposizione per la prima fase della preparazione subito dopo aver completato il periodo di quarantena. Già presente a Campobasso anche la pivot belga Kyara Linskens: la totem delle ‘Belgian Cats’ è atterrata giovedì sera all’aeroporto di Roma, raggiungendo subito dopo il Molise, dov’è però attualmente in isolamento fiduciario in ottemperanza alle normative sul contenimento della pandemia.



Suddivise in gruppi le magnolie tra oggi e giovedì saranno chiamate a delle sessioni di test fisici. Sempre giovedì ci sarà un colloquio individuale tra le rossoblù e la biologa nutrizionista del team, la dottoressa Giorgia D’Angelo. La settimana si concluderà con due sedute tecniche che proietteranno poi sul via alla preparazione del prossimo 24 agosto.