Rintracciati 14 dei 19 tunisini scappati dal Cat di Isernia. Altri migranti in arrivo a Campobasso

14 dei 19 migranti fuggiti ieri pomeriggio dagli appartamenti gestiti dalla Cooperativa Il Geco a Isernia sono stati rintracciati. Molti di loro sono stati fermati da polizia, carabinieri e guardia di finanza una manciata di minuti dopo la fuga, mentre altri – si è appreso – hanno contattato gli amici rimasti nella struttura per indicare la loro posizione, consegnandosi spontaneamente alle forze dell’ordine. All’appello ne mancano dunque cinque, ma le ricerche continuano. I tunisini scappano perché sanno che presto o tardi saranno espulsi dall’Italia. Sono tutti irregolari, quindi il rimpatrio scatterò automaticamente al termine della quarantena, tra l’altro prolungata fino alla fine di agosto dopo che uno degli ospiti è risultato positivo al tampone. Intanto la loro presenza in città continua a sollevare polemiche. E le ultime fughe non hanno fatto altro che alimentarle. Ma c’è anche chi va controcorrente, parlando di sciacallaggio politico. È il caso dell’ex sindaco di Venafro, Antonio Sorbo: con con lo Sprar – ha scritto sulla sua pagina Facebook – tutto questo non sarebbe accaduto. Ma quando tre anni fa il primo cittadino di Isernia Giacomo d’Apollonio lo propose, in consiglio comunale furono alzate le barricate. Sulla stessa linea anche il coordinatore regionale del Partito comunista dei lavoratori Tiziano Di Clemente. Oltre ad accusare il direttore della Verità, Maurizio Belpietro, di fare solo falsa propaganda aizzando l’odio contro i migranti, ribadisce che proprio la mancata accettazione dello Sprar da parte del consiglio comunale del capoluogo ha consegnato la gestione ai privati. Nel frattempo il Molise si appresta ad accogliere altri migranti. Almeno un terzo delle oltre 700 persone sbarcate a Lampedusa lo scorso week end saranno trasferite nelle strutture della Calabria, del Piemonte e della provincia di Campobasso.