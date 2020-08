Riapertura scuola in sicurezza, riunioni e lavori in corso

Fra poco meno di un mese, il 14 settembre, è stata fissata la data di riapertura delle scuole. Si monitora comunque la situazione relativa ai contagi da Covid, con i timori per una seconda ondata e un occhio attento a quanto accade in Italia, con il riscontro di positivi sempre più giovani, e al resto dell’Europa.

In Molise l’Ufficio Scolastico Regionale guidato da Anna Paola Sabatini lavora a pieno regime, così come le segreterie delle scuole per garantire il rientro in classe in sicurezza e nel pieno rispetto di tutte le normative.

Giovedì, intanto, ci sarà una riunione operativa per organizzare la formazione dei docenti appunto per il rientro. I primi di settembre, dovrebbe essere il 4, la giornata formativa, in modalità telematica, con esperti della Fondazione Gemelli, che ha siglato un protocollo con l’Ufficio Scolastico. Formazione che avverrà sui siti dell’USR e della stessa Fondazione.

Venerdì mattina, alle 10, sempre in videoconferenza, la seconda riunione operativa per pianificare il ritorno a scuola. Si confronteranno Ufficio Scolastico Regionale, Regione, Province, Anci, Protezione Civile e comuni di Campobasso e Isernia. Un tavolo voluto dal Ministero in cui saranno affrontati temi quali trasporto degli studenti, sanificazione degli ambienti ed edilizia leggera. Si stanno infatti eseguendo i lavori per garantire gli spazi e il distanziamento nelle aule e negli altri ambienti, negli edifici di ogni ordine e grado, sia quelli proprietà dei Comuni sia quelli delle Province. Comuni e Province che in alcuni casi, laddove non è possibile garantire il distanziamento prescritto, hanno messo a disposizione altre strutture. Anche in esse si stanno effettuando lavori da ultimare in tempo per il 14 settembre. Dall’Ufficio Scolastico assicurano che il Molise non ha problemi per una ripartenza in sicurezza, nel rispetto delle normative anticovid. Nessun problema anche in assenza di banchi monoposto, più di 3mila quelli richiesti, che comunque dovrebbero arrivare a ridosso della riapertura.

A livello nazionale il comitato Tecnico Scientifico, vista l’emergenza in alcune grandi città ha disposto che, laddove non potrà essere garantita la distanza, solo per i primi tempi sarà possibile stare in classe con la mascherina. Uno scenario che, è stato evidenziato, dovrebbe essere scongiurato comunque in Molise

Capitolo Didattica a distanza: è stato emanato dal Miur, un piano per la didattica digitale integrata per le superiori come opzione da utilizzare.