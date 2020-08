Danneggia l’autobus Roma-Campobasso, nigeriano arrestato dalla polizia

Ha danneggiato il parabrezza di un autobus della linea Roma-Campobasso in piazza Spadolini, a Roma. Per questo un cittadino nigeriano di 32 anni è stato arrestato durante il fine settimana di Ferragosto dai poliziotti del commissariato Sant’Ippolito e dai colleghi del Reparto Volanti per danneggiamento e minacce aggravate. L’uomo, che aveva aggredito gli agenti intervenuti, è stato anche denunciato in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio.