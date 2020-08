Chaminade Campobasso, Maurizio Vaino nella lista dei riconfermati

Un giocatore importante per le rosa di mister Tavone che darà il suo contributo alla causa della Chaminade Campobasso in Serie B: riconfermato Maurizio Vaino. Il 21enne laterale molisano si è messo in luce nel corso delle ultime stagioni sportive per estro e professionalità. Il rinnovo è motivo d’orgoglio per la società in quanto Vaino in questi anni ha dimostrato attaccamento alla squadra e al progetto. “Le sensazioni sono positive, sono contento di far parte di questo gruppo. – dichiara Vaino – Sono arrivati giocatori importanti che insieme a quelli che rimarranno formeranno un gruppo forte”. La serie B non è mai stato un campionato semplice, non esistono risultati scontati ed è per questo che non sono consentiti cali di concentrazione: “Proveremo a fare un campionato diverso dagli ultimi anni mantenendo sempre l’umiltà necessaria. Ringrazio la società per la fiducia dimostrata nei miei confronti con menzione particolare per il patron Scarnata e mister Tavone”.

Non solo mercato in entrata ma anche in uscita: il portiere Pasquale La Vecchia non vestirà la casacca rossoblù nella prossima stagione. La Vecchia è stato girato in prestito alla Juvenes Termoli che prenderà parte al prossimo torneo di Serie C regionale.