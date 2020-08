Accoglienza migranti, i dati del Viminale: in Molise l’uno per cento

Sono 86.330 i migranti in accoglienza in Italia al 31 luglio 2020, il 17% in meno rispetto al 31 luglio 2019. Del totale 949 sono negli hotspot, 61.972 nei centri di accoglienza e 23.409 nei Siproimi. Il 13% si trova in Lombardia, il 10% in Emilia Romagna, il 9% in Piemonte, il 9% nel Lazio e l’8% in Sicilia. Seguono la Campania con il 7%, la Toscana e il Veneto con il 6%, la Puglia con il 5%, la Calabria, la Liguria e il Friuli Venezia Giulia con il 4%, il Trentino Alto Adige, l’Abruzzo, la Basilicata, l’Umbria con il 2%, il Molise e la Sardegna con l’1% e infine la Valle d’Aosta con lo 0,1%. Sono i dati contenuti nel dossier Viminale, pubblicato ogni anno in occasione del comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica che mette a confronto i dati relativi al periodo compreso tra il 1 agosto 2019 e il 31 luglio 2020 e tra il 1 agosto 2018 e il 31 luglio 2019.