Continuano i disagi per la crisi idrica in Basso Molise. A Guglionesi le numerose chiusure decise dal Comune non sono state sufficienti a riempire il serbatoio comunale: il flusso inviato a Molise Acque non basta e i cittadini sono stati costretti a rimanere senz’acqua anche durante il giorno. Oggi in paese è arrivata l’autobotte della Protezione Civile che è stata posizionata presso il parcheggio in via Cristoforo Colombo in prossimità dell’edificio del Liceo di Guglionesi, ex istituto magistrale. E’ a disposizione di coloro che hanno più disagi nell’approvvigionamento idrico sul territorio comunale, in particolare per quanti vivono nelle contrade.