Con delibera 523, l’Asrem ha accettato le donazioni ricevute dalle amministrazioni comunali, imprenditori e cittadini nel corso dell’emergenza sanitaria da Covid-19 per l’acquisto di macchinari sanitari e materiali indispensabili agli operatori dell’emergenza, in prima linea nel soccorso e trattamento dei pazienti affetti da coronavirus. L’atto, a firma del direttore generale Florenzano, rappresenta, nel contempo, una rendicontazione delle donazioni e punta ad assicurare trasparenza sulle somme ottenute. Ammontano a 65.218 euro i fondi ricevuti da professionisti, aziende e molisani in generale nel periodo tra il 25 aprile e il 28 luglio. Sono attestate sui 24.673 euro quelle incassate da 38 Comuni alla data del 28 luglio. Il rendiconto sara’ pubblicato anche sul sito internet dell’azienda sanitaria allo scopo di rendere nota la fonte delle somme e l’impiego delle liberalita’.