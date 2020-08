Fuga di Ferragosto per gi isernini, diretti al mare o nelle tradizionali località montane, come per esempio la super gettonata Staffoli, dove come ogni anno il 15 di agosto c’è la più alta concentrazione di turisti e visitatori, intanto Isernia è invasa dai turisti che devono fare i conti con le tradizionali carenze e i problemi di sempre. Problemi sottolineati dalla protesta del Comitato Preistoris davanti al museo di Santa Maria delle Monache tenuto chiuso dalla Sovrintendenza nel giorno di Ferragosto, con decine di turisti fermi davanti all’ingresso sbarrato. Ci sono dei lavori in corso, questa la motivazione ufficiale, ma c’è chi fa sentire la sua voce di protesta, come Emilio Izzo di Preistoris. Discorso simile per il museo del Paleolitico, chiuso però inspiegabilmente solo alla stampa, a cui è stato proibito, chissà perchè, l’ingresso dalla Sovrintendenza, nonostante la presenza di tanti turisti che avrebbero potuto far sentire la loro voce. Al contrario, funziona invece alla perfezione il sistema di ospitalità organizzato dal Comune e dai volontari dell’Isarc per la visita dei sotterranei della cattedrale e del museo civico.