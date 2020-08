Ferragosto al mare a Termoli, dove in tanti hanno scelto la spiaggia per trascorrere la giornata. Pienone sia nei lidi che nei tratti di spiaggia libera, dove da qualche settimana ci sono degli steward per il controllo delle norme anticovid. Si riconoscono perché indossano una divisa nera e un cappellino. Il loro compito è quello di vigilare e di evitare gli assembramenti. Soddisfatti i gestori dei lidi balneari, nonostante la stagione anomala le presenze non sono mancate. Anzi in questa estate di Covid Termoli e il Molise hanno avuto il loro riscatto. Termoli si conferma “città che piace” adatta alle famiglie con bambini, ma anche ai giovani. Entusiasti i turisti.