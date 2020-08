Cerimonia in onore della Madonna dell’Assunta, si ripete la tradizione in contrada Montagna a Trivento. Nel rispetto delle misure anti contagio, si è ripetuta anche quest’anno la celebrazione in onore all’Assunta, presso la chiesa di contrada Montagna. A presiedere la liturgia, il vescovo Claudio Palumbo, presente il sindaco Pasquale Corallo e numerosi fedeli. Anche per questa ricorrenza, particolarmente sentita dai residenti, si è respirato un’atmosfera fuori dal comune, per via della pandemia in corso, “colgo l’occasione per fare gli auguri di un buon ferragosto a tutti i nostri concittadini – ha detto il sindaco Corallo – ai tanti che hanno deciso di fare ritorno a Trivento. Raccomando, come ho già fatto anche in occasione delle festività pasquali, la massima prudenza e il rispetto delle norme vigenti. Ringrazio il nostro vescovo Palumbo, sempre presente alle celebrazioni che ci identificano come comunità, ringrazio i nostri carabinieri e l’associazione “Agorà Montagna” nella persona del neo presidente Emiliana Minichillo, alla quale vanno i miei migliori auguri di buon lavoro”.