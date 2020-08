Ignoti manomettono l’acquedotto comunale a Trivento, a secco un’intera contrada. I carabinieri indagano per interruzione di servizio pubblico. È accaduto nella mattinata di oggi, 14 agosto, quando all’improvviso l’acquedotto in località “Magliacane” è stato manomesso, provocando l’interruzione dell’erogazione dell’acqua all’intera e popolosa contrada di Maiella, soprattutto in questo periodo, a ridosso di Ferragosto, con tanti concittadini rientrati per le meritate ferie. Dietro la denuncia di alcuni cittadini, si sono recati sul posto gli uomini della locale caserma dei carabinieri accompagnati dai tecnici preposti del Comune di Trivento. Il servizio è stato da subito riattivato, mentre ora sono in corso le indagini per individuare i colpevoli di quello che è a tutti gli effetti un reato e si configura come interruzione di servizio pubblico.