Covid, in Molise primi contagi di rientro dai Paesi a rischio. Due persone di Campobasso positive dopo una vacanza in Grecia

In apertura parliamo di Coronavirus perché anche in Molise si registrano i primi contagiati di rientro dai Paesi considerati a rischio. Si tratta di due persone di Campobasso rientrate da una vacanza in Grecia, che ora sono in isolamento, mentre sui migranti non si sono registrate nuove positività.

213 i tamponi processati nelle ultime 24 ore, da cui sono emerse due persone guarite di Isernia che erano rientrate da Bologna. Gli attualmente positivi restano 35 mentre i guariti salgono a 429.