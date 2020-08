A Capracotta la mascherina diventa obbligatoria anche all’aperto. Il sindaco Candido Paglione ha firmato l’ordinanza, che obbliga tutti (con l’eccezione dei bambini sotto i sei anni e chi ha condizioni di salute incompatibili con il suo uso prolungato) al corretto impiego della mascherina anche negli spazi aperti, oltre che negli spazi chiusi, come già era previsto.

«Ancora una volta mi appello al senso di responsabilità di tutti, turisti e residenti –ha dichiarato Paglione – Non possiamo permetterci alcun passo falso, per cui oltre a raccomandare nuovamente la massima attenzione a tutti quei dettagli che ci consentono di bloccare la diffusione del virus (lavaggio e/o disinfezione della mani), mi vedo costretto a disporre l’obbligatorietà della mascherina anche all’aperto, ricordando anche come sia sempre previsto dalle varie norme già in vigore l’obbligo del distanziamento di almeno un metro per le persone non conviventi”, ha concluso il sindaco.