Meteo, le previsioni per i prossimi giorni

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il meridione, con al più annuvolamenti compatti sulla Campania nelle prime ore della giornata.Temperature: minime in calo su rilievi alpini e prealpini, restante Friuli-Venezia Giulia, pianura veneta, Sardegna, aree interne del Centro, nonchè su Molise, Appennino campano e Puglia settentrionale, in rialzo su Calabria e Sicilia, stazionarie altrove. Massime in aumento su Piemonte orientale, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Alpi venete, bassa Toscana, Sardegna nordoccidentale, alto Lazio, coste ioniche e restante Sicilia centromeridionale, in diminuzione su basso Veneto, Emilia-Romagna, Marche settentrionali, Abruzzo, Sardegna meridionale, Molise, Puglia, Basilicata orientale, Calabria e Sicilia tirreniche, senza variazioni di rilievo sul resto del paese.