Linea Campobasso-Termoli, vertice Regione-Rfi-Trenitalia per superare criticità

Riunione operativa, questa mattina a Palazzo Vitale, per fare il punto della situazione sulle criticità che si sono evidenziate sulla linea ferroviaria Campobasso-Termoli, a pochi giorni dalla riapertura.

Per la Regione, hanno partecipato il presidente della Giunta, l’assessore ai Trasporti, il direttore del Dipartimento IV e il dirigente del Servizio mobilità. In videoconferenza, sono interventi i rappresentanti di Rfi e Trenitalia.

Il governatore ha rappresentato i disagi arrecati agli utenti, subiti a causa dei ritardi sulla percorrenza, e ha chiesto soluzioni idonee atte a superarli.

La sintesi è stata trovata sulla proposta dei responsabili di Rfi, i quali hanno assicurato la messa in opera di un Piano di interventi celeri che consentirà di superare le difficoltà riscontrate in una quindicina di giorni. Intanto, a partire dalla giornata di domani, è stata annunciata l’attivazione temporanea di autobus integrativi che vanno a potenziare l’offerta di mobilità.