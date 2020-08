Calcio regionale, i club molisani programmano il ritiro e completano gli organici

Si conferma regina del calcio mercato il Città d’Isernia Fraterna Roccasicura, Matteo Corbo per la stagione 2020/2021 vestirà la maglia bianco celeste. Il difensore lo scorso anno a Vastogirardi, ma un trascorso anche ad Agnone e tre stagioni con il Campobasso sempre in serie D, ha trovato l’accordo con il direttore Palmegiano. La società è a lavoro per completare l’organico di mister Di Rienzo, tutti giocatori con un lungo trascorso sui campi regionali che hanno già vinto la massima serie regionale e pedine di categoria superiore. Il Città d’Isernia Fraterna Roccasicura ha fissato la data del ritiro per venerdì 21, gli allenamenti si svolgeranno tra il Lancellotta e Roccasicura. Si allunga l’elenco dei riconfermati in casa Campodipietra, tra i pali dei rossoblu per un altra stagione il classe 2002 Gianluca Borreca. Il Bojano riparte dal Capitano Giammarco Schipani. Il centrocampista classe 1997 per il quarto anno consecutivo indosserà la maglia biancorossa. Il Termoli 1920 con il nuovo presidente onorario Alberto Montano, ex sindaco di Termoli, domenica sera alle ore 21 presso il Teatro Verde in occasione di uno spettacolo organizzato dalla stessa società presenterà il nuovo direttivo e la squadra. Nei giorni scorsi sono stati resi noti i gironi di Eccellenza e Pormozione. La Figc Molise è ancora a lavoro sono ancora aperte le iscrizioni per i club di seconda categoria che dovranno far pervenire la documentazione entro il 28 agosto. Così come le società di futsal sia per il torneo maschile che per quello femminile. Previsto anche il campionato di terza categoria over 35 le iscrizioni scadono il 4 settembre.