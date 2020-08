Politica molisana in lutto per la scomparsa di Pasquale Ioffredi

La politica molisana in lutto per la scomparsa di Pasquale Ioffredi ex consigliere regionale e personaggio di spicco della politica molisana degli anni ’80 e ’90. Già presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Campobasso, consigliere regionale e presidente di Commissione, Ioffredi uomo di spicco della Democrazia Cristiana. Cordoglio è stato espresso dal mondo politico molisano e dal presidente del Consiglio regionale, Micone: “Con Ioffredi va via un pezzo importante della storia politica della regione”, ha commentato.