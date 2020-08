Montelongo in festa per i 109 anni di Bersy: la nonnina più longeva del Molise

Compleanno da record per Bersy Adovasio di Montelongo che oggi compie 109 anni. Comunità in festa per la nonnina più longeva del Molise, grande emozione anche per la famiglia e in particolare per le figlie che le hanno voluto dedicare un augurio: “Oggi hai raggiunto un altro traguardo della tua lunga vita, 109 anni. Complimenti mamma, sei grande! E grande è l’amore e la dedizione con cui le tue figlie, soprattutto Rosanna, ti hanno accompagnata a questo grande traguardo”. La nonnina da parte sua ringrazia di cuore tutte quelle persone che l’hanno accudita con tanto amore e dedizione. Buon compleanno anche dalla redazione di Telemolise.