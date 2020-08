Campomarino: ricorso contro i migranti, Tar respinge la sospensiva

58 second read

E’ stata respinta dal Tar la sospensiva urgente presentata dal Comune di Campomarino contro la decisione della Prefettura di sistemare 86 migranti, dei 171 provenienti da Lampedusa, nella struttura “Sweet Dream’s” sulla statale 16. L’istanza cautelare avanzata dall’avvocato Massimo Romano per conto della giunta Silvestri chiedeva l’annullamento di tutti gli atti. Il Tar ha comunque riconosciuto che la struttura non è a norma, né a livello igienico sanitario, né con le normative antincendio intimando l’immediato adeguamento. L’udienza per la discussione collegiale è stata fissata il 23 settembre.