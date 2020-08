Progetto impianto stoccaggio rifiuti a Petacciato, Romagnuolo: “Sarò un insormontabile ostacolo alla realizzazione”

La consigliera regionale Aida Romagnuolo è intervenuta sul progetto di un impianto di stoccaggio dei rifiuti speciali da realizzare a Petacciato, esprimendo il suo dissenso in linea con la minoranza in Comune.

“La delibera approvata dal Consiglio comunale – ha detto – purtroppo dà il via libera, come atto di indirizzo, alla presentazione di un progetto per avviare l’iter autorizzativo. Si stima – ha spiegato la Romagnuolo – il passaggio di circa 60mila tonnellate all’anno di multi-rifiuti, unico progetto in europa e non si capisce perché solo a Petacciato, territorio che vive di agricoltura, turismo e con gravissimi problemi geologici. Per fortuna – ha detto ancora – la delibera non dà l’ok alla realizzazione il cui onere spetterà a ministero e Regione. Quindi – ha concluso Aida Romagnuolo – se mai la questione dovesse approdare a Palazzo D’Aimmo, sarò un ostacolo insormontabile”