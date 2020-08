Covid, anche oggi nessun nuovo contagio. 4 i guariti: si spegne il cluster Kosovo di Pesche

Covid in Molise. Anche oggi nessun nuovo contagio registrato, mentre, come riporta il bollettino dell’Asrem, 4 sono i guariti. Si tratta del paziente rientrato dal Kosovo a Pesche che era ricoverato in malattie infettive e che dunque è stato dimesso e di tre persone a Campobasso legate al Cluster dei venezuelani. Quindi si è estinto il cluster Kosovo di Pesche e non vi è alcun ricoverato al Cardarelli. 160 i tamponi processati nelle ultime ore tutti con esito negativo. Il numero complessivo degli attualmente positivi è di 29. I guariti salgono a 427.