Cgil, Cisl e Uil intervengono su Gam e Area di Crisi: “Occorrono strategie e concertazione e bisogna sfruttare i finanziamenti”

“Bisogna prendere seriamente in mano la situazione e attivare un tavolo per la Gam”. Cgil, Cisl e Uil si rivolgono alla Regione e alla politica in generale per evitare che si navighi a vista. Chiedono stabilità e programmi e lo fanno alla vigilia di ferragosto affinché l’attenzione resti alta su una vertenza annosa. Tutela dei lavoratori, scelte strategiche, attenzione alle aziende del territorio interessate alla ripartenza della filiera avicola sono i punti chiave da considerare. “Ci sono risorse che il Molise può sfruttare, risorse stanziate per il Sud – ha detto la segretaria regionale della Uil Tecla Boccardo. Occorre programmare una strategia e non agire con dilettantismo, l’occasione va colta”.

Per i sindacati occorre superare carenze strutturali e dare risposte immediate su finanziamento Tfr, proroga del fitto del ramo di azienda e interlocuzione con il governo avendo in mano cose concrete, un interesse imprenditoriale.

“La Regione ha in mano la Gam ancora e la Regione in prima persona deve andare al Mise, in testa con sindacati e soprattutto una realtà imprenditoriale che voglia far ripartire la filiera avicola. Vogliamo un tavolo, subito propedeutico a ripartire” ha spiegato Gianni Notaro, segretario regionale della Cisl.

Sull’area di crisi complessa, a cui si lega la Gam, la richiesta è precisa da parte di sindacati e lavoratori: “Rifinanziarla è essenziale, non possiamo farci scippare l’area di crisi. E’ importante spendere bene tutti i fondi che si hanno.” ha detto Franco Spina della Cgil e sulla stessa lunghezza d’onda Giancarlo D’Ilio ex lavoratore che da anni si batte per la riapertura della Gam.