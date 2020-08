Bonus 600 euro, Sciulli (Anci Molise): “Assurdo e grave equiparare parlamentari e sindaci di piccoli comuni”

“Nelle richieste del bonus Inps, equiparare Sindaci e Amministratori comunali ai Parlamentari è del tutto assurdo e anche grave sul piano istituzionale” Lo ha detto il presidente dell’ANCI Molise Pompilio Sciulli intervenendo sulla questione bonus che tanto sta facendo parlare l’Italia e sta creando malumori nella politica.

“Sindaci e Deputati – ha continuato Sciulli – hanno status e condizioni diverse, ma sopratutto nei piccoli Comuni, ma anche in Enti fino a 15mila abitanti, i Sindaci sono poco più che volontari. Carichi di responsabilità e di impegni, con indennità che coprono a malapena le spese di viaggi e spostamenti sul territorio. Nessun pianto, nessun vittimismo, anzi. Nei Comuni piccoli e piccolissimi, scrive il sociologo Di Vico, ‘gli Amministratori locali fanno politica senza molte possibilità di carriera e tantomeno di arricchimento, ma quasi sempre per una scelta di impegno pubblico più genuina di quella che purtroppo riscontriamo nelle grandi città o nelle assemblee regionali’.

“Metterli vicino, anche ‘solo’ in un titolo di giornale – ha rimarcato il presidente dell’Associazione piccoli comuni del Molise – ai Parlamentari, non aiuta a distinguere realtà e situazioni diverse in contesti diversi. Ben venga se un Sindaco di un Comune montano o meno, piccolo o grande, ha chiesto il bonus circa 5.000 sindaci di Comuni piccoli e piccolissimi prendono indennità pari ai percettori del reddito di cittadinanza. Delle indennità degli Assessori e dei gettoni di presenza dei Consiglieri comunali nemmeno parlo perché si arriva a cifre che dovrebbero far vergognare altri, non loro. Ma non basta. I Sindaci e gli Amministratori – ha concluso Pompilio Sciulli – nella fase di lockdown, hanno costituito la spina dorsale della Repubblica lavorando per settimane e settimane da soli, nelle loro comunità, con responsabilità immani’. Evitiamo l’antipolitica e il fango nel ventilatore a tutti i costi. Passare con un un rullo sopra a ogni livello istituzionale e alle articolazioni territoriali dello Stato è proprio quello che oggi non serve al Paese”.