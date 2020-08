Tunisini cercano di fuggire dal centro di accoglienza di Campolieto. Arrestati dopo aver aggredito alcuni poliziotti

39 second read

Hanno cercato di scappare dal centro di accoglienza dove sono ospitati dal 31 luglio, ma sono stati bloccati dagli agenti che presidiano la struttura. E’ accaduto in mattinata a Campolieto. Alcuni tunisini, pur di fuggire, hanno aggredito i poliziotti, che sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari del Cardarelli. Per i migranti è scattato l’arresto. Saranno processati domani, per direttissima.