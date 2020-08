Termoli, bando per 35 lavoratori disoccupati: tutte le info

Il Comune di Termoli rende noto che nell’albo pretorio del sito istituzionale dell’ente è stato pubblicato un avviso pubblico in favore di lavoratori disoccupati per l’inserimento e il reinserimento sociale di soggetti svantaggiati. In tutto saranno reperiti 35 lavoratori disoccupati per “Progetti volti alla realizzazione di opere”. Saranno così ripartiti:

– Campagna di promozione e potenziamento degli strumenti di raccolta differenziata (10 posti)

– Riqualificazione edifici a carattere storico, artistico e culturale di proprietà del Comune e interventi di valorizzazione del patrimonio culturale (14 posti)

– Digitalizzazione degli archivi informatici (8 posti)

– Azioni di supporto nei servizi sperimentali di inclusione sociale in favore di soggetti svantaggiati ( 3 posti)

Nel bando in allegato sono illustrati tutti i requisiti utili alla presentazione della domanda che potrà essere presentata tramite dichiarazione sostitutiva reperibile sul sito del comune di Termoli all’indirizzowww.comune.termoli.cb.it alla sezione “Avvisi”; è possibile ritirare il modulo presso le sportello si Segretariato Sociale (ex Rieco) del Comune di Termoli che si trova in Piazza Martiri delle Foibe.

– LE DOMANDE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 12 DEL PROSSIMO 28 AGOSTO 2020.

Sono da consegnare al Protocollo del Comune di Termoli nei giorni feriali di Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8 alle 12 e Martedì e Giovedì dalle 15 alle 18.

E’ possibile spedire le domande per posta raccomandata al Sindaco del Comune di Termoli oppure trasmetterla per posta certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.termoli.cb.it

SCARICA IL BANDO:

doc17446620200805095310