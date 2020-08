La curiosità – Ricerca della parola ‘escort’ su Google, impennata più elevata da Campobasso

55 second read

55 second read

55 second read

Share on Twitter

Share on Facebook

La pandemia ha inciso anche sul mondo delle escort e da una recente inchiesta condotta dalle parole chiave inserite su Google è emerso che l’impennata di richieste più elevata in Italia arriva da Campobasso, dove la parola escort ha avuto un incremento nelle ultime settimane dell’85%: il più alto in Italia, seguono Nuoro, con l’84 e Barletta con il 79. Molto più bassi gli aumenti nelle grandi città : piu 4 per cento a Roma e più 13 a Milano. I dati pubblicati da Escort advisor