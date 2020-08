Campus Cus Molise chiusura per il ferragosto. Il bilancio di Faraone.

Si è chiusa con il segno più la prima parte del campus estivo al Cus Molise. Un campus che si sta svolgendo all’insegna della sicurezza ma allo stesso tempo del divertimento e delle tante attività che quotidianamente tutti gli iscritti svolgono sotto lo sguardo attento di istruttori qualificati. A fare il bilancio è il capo campus Mario Faraone. “Siamo molto contenti di come è andata fino ad ora – spiega – ci fermiamo per qualche giorno dopo i primi due mesi di intenso lavoro. Il bilancio è estremamente positivo. Nonostante le difficoltà dettate dall’emergenza sanitaria e le conseguenti restrizioni, siamo riusciti a gestire nella maniera migliore un notevole numero di bambini. Lo abbiamo fatto limitando gli ingressi e tenendo fede a quello che è il protocollo dettato dal governo”.



Non era facile ripartire dopo la pandemia, si è lavorato come sempre di squadra. E’ stato questo il segreto?

Non è stato facile far capire ai bambini le nuove regole perché durante il gioco la cosa più complicata è mantenere il distanziamento. Quando si gioca e si è in piena attività non è semplice. Però, grazie al lavoro di uno staff preparato e qualificato, in questi primi due mesi siamo riusciti a far comprendere ai nostri iscritti cosa si poteva fare e cosa no. Alla fine ci stiamo divertendo in completa sicurezza”.

Si ripartirà per il rush finale con tante attività e iniziative per chiudere alla grande questa estate.

“Certo, il nostro programma continua, così come le escursioni e le varie attività extra campus. Adesso, dal 17 agosto ci aspettano altre quattro settimane piene prima della riapertura della scuola prevista per il 14 settembre. Fino all’11 siamo operativi per chiudere alla grande l’estate. Se poi dovesse aprire più tardi la scuola siamo pronti ad allungarci ancora qualche giorno molto volentieri. Invito tutti a venire a provare le nostre attività per vivere insieme questi ultimi mesi d’estate”.