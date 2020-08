Campobasso – Agosto in città, presentato il ricco cartellone di eventi

Il Covid non ha fermato la voglia di spensieratezza, di musica, cultura, dopo mesi difficili. L’amministrazione comunale di Campobasso ha allestito, per tutto il mese di agosto il cartellone degli eventi che animeranno la città, rendendola più accogliente ed attrattiva, con una serie di manifestazioni che spaziano dalla musica d’autore, con il concerto di Niccolò Fabi, il 24 agosto, al teatro, con Andrea Ortis, al cinema alle degustazioni con Calici di stelle, con cui Campobasso, patrocinato dall’Associazione nazionale delle città del vino. Insomma, ci sarà un ventaglio di iniziative per tutti i gusti che contribuiranno a rendere ancora più piacevole il soggiorno a quanti arrivano nel capoluogo per trascorrere qualche giorno di vacanza e a chi anche a causa del Coronavirus, ha deciso di rimanere in città.