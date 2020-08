Bonefro, riuscita in via Rosello l’installazione di ombrelli dedicata a Tony Vaccaro

Le foto in bianco e nero dei ragazzi con gli ombrelli sono del 1955. Gli scatti di Tony Vaccaro nei luoghi dove il grande fotografo di Bonefro, che oggi ha 97 anni, ha trascorso la sua infanzia prima di raggiungere una fama mondiale. Oggi in via Rosello, un punto di riferimento per l’identità del paese, tanti ombrelli colorati rianimano tutta la zona con una singolare installazione dedicata proprio a Tony Vaccaro.

Un’idea riuscita, a cura dal Comitato di residenti coordinato da Pasquale e Nicola Vaccaro, Nicola Buscio, Davide e Luigi Fantetti. Impegno, fantasia per allestire decine di ombrelli sospesi in un gioco di luci, ombre e colori che ha richiamato numerosi visitatori a Bonefro. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, si inserisce in un percorso di valorizzazione del centro storico del paese, delle sue bellezze e di un turismo di ritorno in cui il Molise sta giocando la sua partita.

Tante famiglie, bambini, visitatori provenienti anche da fuori regione hanno visitato il suggestivo percorso in un’atmosfera suggestiva e particolare.

Il Comitato dei residenti ringrazia tutti gli abitanti che hanno messo a disposizione le case e gli spazi per montare l’installazione ricavando dei punti per gli scatti tra le abitazioni, le case e uno sfondo multicolore.

Tra i visitatori non è mancata la coppia di comici Nuzzo & Di Biase. Maria è originaria di Bonefro e torna sempre insieme a Corrado per trascorrere un periodo di riposo in famiglia e incontrare tanti amici.