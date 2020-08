Moto contro auto, incidente sulla provinciale per Palata. Due feriti: prognosi riservata per ilil motociclista

Incidente stradale, in mattinata, lungo la provinciale 150 i territorio di Palata. Il bilancio è di due feriti: un motociclista, le cui condizioni sarebbero gravi e il conducente di un’auto. Per cause ancora da accertare da parte dei carabinieri, la moto, alla cui guida si trovava un 44 enne di Larino, si è scontrata contro un’auto condotta da un uomo di 74 anni del posto. Ad avere la peggio il centauro che nell’impatto ha riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato i due feriti in ospedale. Il motociclista, vista la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito Cardarelli di Campobasso dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.