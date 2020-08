Poste Italiane, ecco gli uffici aperti ad agosto a Campobasso e Isernia

Ad agosto Poste Italiane garantirà l’apertura di sei uffici postali a Campobasso e di 3 uffici a Isernia. Nel capoluogo la sede centrale di via Pietrunto sarà attiva con orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Turno unico invece, dalle 8.20 alle 13.35, per gli uffici di corso Mazzini, via D’Amato, viale Principe di Piemonte, via Gramsci e via Toscana.

A Isernia orario continuato dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35) nella sede centrale di via XXIV maggio. Turno unico invece, dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35) agli sportelli di via Vivaldi e di corso Garibaldi.