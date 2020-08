Picco di presenze sulla costa. A Campomarino lido una spiaggia distanziata e inclusiva

Share on Twitter

Il picco di presenze di una stagione anomala e condizionata da regole e restrizioni. Migliaia di turisti e villeggianti affollano la costa nelle settimane a ridosso di Ferragosto. Comuni e operatori si organizzano per cercare di limitare i disagi e accogliere numerose presenze provenienti da fuori regione.

Distanziamento sociale e accessibilità, tutto questo si può alla nuova spiaggia allestita a Campomarino lido.

La disposizione dei paletti per gli ombrelloni forma la parola Covid e sono diversi i servizi disponibili per le famiglie, le comitive con una grande attenzione alla disabilità. L’amministrazione guidata dal sindaco, Pierdonato Silvestri, ha illustrato le iniziative finanziate dalla regione con il programma europeo. Oltre 300 paletti distanziati, passerelle di ingresso, spazi per l’accesso fino alla battigia delle persone con disabilità con attrezzature, ancora bagni autoigienizzanti, cartelli informativi e postazione di salvataggio.

L’assessore al demanio Anna Pollace ha evidenziato i contenuti del progetto sviluppato anche dopo un’intesa con l’associazione degli psicologi ASPI Molise come punto di riferimento in termini di inclusione e sensibilità insieme all’assessore al Sociale, Rossella Panarese.

“Un’attenzione – ha affermato Adriana Viotti, presidente associazione psicologi – partita dal progetto con l’obiettivo di creare uno spazio di consapevolezza fisica e mentale”.

L’assessore regionale Vincenzo Niro ha ribadito l’impegno per condividere un piano di interventi che interessa tutti i 35 chilometri di costa dove sono in tanti ad aver scelto le località immerse nella natura incontaminata e bagnate dall’acqua cristallina.

“Una convergenza di tutti i comuni della fascia costiera – ha affermato Niro – per migliorare, con il nostro supporto, tutta l’offerta di servizi possibili in questo momento”.