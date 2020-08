La Scuola Calcio Olimpic Isernia affiliata al Perugia Football Academy

Nei giorni scorsi alcuni esponenti del club umbro sono stati in Molise. Il Direttore Generale dell’A.C. Perugia Mauro Lucarini e il collaboratore dell’Academy Marco Barci hanno incontrato il Vice Presidente dei molisani Luciano DI Stefano, su mandato del presidente Vittorino Cifelli assente per motivi personali, le parti hanno messo nero su bianco la collaborazione. Affiliazione, non solo sportiva, ma anche per tutta una serie di attività educative, formative, di coesione e integrazione che da 20 anni rappresentano la scuola calcio A.S,D. Olimpic Isernia.