Il presidente dell’associazione “Agorà Montagna” di Trivento si dimette. Mario Minichillo: decisione motivata dalla troppa delusione

Il presidente dell’associazione “Agorà Montagna” di Trivento si dimette. Dopo 12 anni di lavoro la decisione di Mario Minichillo motivata dalla troppa delusione. Presidente dal 2008, da quando è nata l’associazione protagonista di numerosi eventi, quali il Memorial “Pasquale Minichillo”, giunto alla 23esima edizione, e la Festa dell’Assunta, ha preso la decisione irrevocabile, “lascio non senza rammarico la guida dell’associazione Agorà Montagna – ha detto il presidente Minichillo – soprattutto per un motivo preminente, la delusione che ho provato nei confronti di alcune situazioni e non credevo, francamente, si potesse arrivare a tanto, dopo anni di disinteressato e intenso lavoro. Ho percepito poco coinvolgimento, non c’era più l’entusiasmo che ci contraddistingueva. Tutti segnali che mi hanno portato a prendere la non facile decisione. Comunque – conclude Mario Minichillo – considerato che l’associazione ha sempre significato tanto e rimane per me qualcosa di importante, auguro un buon lavoro al futuro direttivo, perché si possa fare sempre di più e sempre meglio, non per il piacere di pochi, ma per la crescita di tutti”.