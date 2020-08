Campobasso il punto sulla situazione. L’Agnonese pronta a ripartire. Il Vastogirardi fissa le date del ritiro

Il Campobasso ed il suo patron Mario gesuè hanno presentato il nuovo socio Flavio Battista, amministratore delegato di Augusta Ratio, detentrice del 60% di Levigas. Piacevole conferenza. Gesuè si è detto onorato del nuovo ingresso in società per un progetto che sarà di stampo non solo sportivo, ma anche economico e sociale per una città che deve essere risvegliata. Battista è legato sentimentalmente al Molise: ha sposato, infatti, la signora Loredana di Campobasso, figlia di Giuseppe Mastropaolo la cui famiglia da sempre è stata vicina ai colori rossoblu. Anche il nuovo socio ha parlato del progetto: lo ha fatto con grande entusiasmo precisando che l’ingresso in società non è stato per nulla condizionato all’eventuale domanda di ripescaggio in Lega Pro. Anzi, ha specificato Battista, la vittoria di un campionato sul campo ha tutto un altro sapore. Gesuè ha affermato che la squadra ingaggerà dei giocatori top per la quarta serie ed eventualmente utili anche nella categoria superiore. L’obiettivo è quello di primeggiare in serie D. Gesuè non ha poi nascosto una vena di recriminazione affermando che quest’anno il Campobasso lanciatissimo è stato fermato soltanto dallo stop definitivo ai campionati dilettantistici.

Il Campobasso bada davvero alla cura del particolare e lo si è notato dagli ultimi due incontri con la stampa aperti esclusivamente ai cronisti. Uno stile essenziale, ma preciso e puntuale quello della società rossoblu anche nel campo della comunicazione. Gesuè ha pure insistito su un punto: l’importante sarà mantenere un entusiasmo forte anche in caso di serie D. Bisogna ripartire dalla folla di Selvapiana del primo marzo. Nel pomeriggio di ieri è stato effettuato il collaudo sull’impianto di video sorveglianza dello stadio alla presenza della società rossoblu e degli organi preposti. Ad oggi lo stadio ha un impianto di video sorveglianza efficiente.

Ieri sera intorno alle 19:00 la dirigenza dell’Agnone si è riunita presso la sede del Civitelle, c’era la dirigenza al completo, mancava qualcuno per motivi di lavoro. Presente il patron Colaizzo il quale ha rappresentato ai presenti la sua volontà di diminuire l’impegno fisico ed organizzativo per prediligere solo quello di carattere economico. Si è fatto il punto della situazione su un budget che ha subito un ridimensionamento ma che consentirà all’Agnone di continuare l’avventura in serie D. Da ieri sono stati distribuiti compiti e mansioni per passare dalla teoria alla pratica: si va verso la politica dei giovani per provare a disputare un campionato con la salvezza nel mirino. Sicuramente il periodo non è semplice, ma anche la cittadinanza sta spingendo affinché la dirigenza faccia ripartire rapidamente il discorso calcio: sul conto corrente destinato alla raccolta fondi continuano a giungere bonifici. Un segnale positivo e di fiducia in vista del futuro.

Il Vastogirardi inizierà a lavorare lunedi prossimo con una sede di allenamenti variata rispetto agli ultimi anni: dal 10 al 14 sede del ritiro sarà l’Hotel Palma di Castropignano con spostamenti presso il campo di San Pietro in Valle per gli allenamenti. Dal 14 al 17 verrà concesso un breve periodo di riposo ai calciatori che riprenderanno dal 17 al 29. Sta prendendo forma il Vastogirardi 20-21: dopo l’ingaggio dell’attaccante Silvio Merkaj, da ieri il giovane classe 2001 Manuel Di Mango è un nuovo portiere degli alto molisani. Di Mango proviene dalle giovanili del Monza e fa intendere come la tendenza di Prosperi sia quella di collocare fra i pali un estremo difensore under.