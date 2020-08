Bagnoli del Trigno, ogni weekend di agosto le visite guidate nei borghi

A Bagnoli del Trigno da oggi, sabato 8 agosto, il Gruppo di Volontariato organizza visite guidate nei borghi. L’evento sarà ripetuto ogni sabato e domenica per tutto il mese di agosto. Il punto di incontro per quanti vorranno partecipare è sempre alle 17 in piazza Umberto primo. Le visite sono gratuite e nel rispetto delle norme anti covid. Anche per questo gli organizzatori consigliano la prenotazione.